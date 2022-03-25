بايدن: أميركا سترد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية

24 مارس , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة سترد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في غزو أوكرانيا. وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل «سنرد، سنرد إذا استخدمها (الأسلحة الكيماوية). طبيعة الرد تعتمد على طبيعة الاستخدام».

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