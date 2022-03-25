زيلينسكي: «خطر حقيقي» من استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا

24 مارس , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا يشكّل خطراً «حقيقياً»، متّهما موسكو بأنها استخدمت بالفعل قنابل فوسفورية ضد مدنيين في البلاد. وفي كلمة عبر الفيديو خاطب فيها قادة دول مجموعة السبع المجتمعين في بروكسل، حذّر زيلينسكي من «مخاطر حقيقية لاستخدام روسيا الواسع النطاق لأسلحة كيميائية على الأراضي الأوكرانية»، مشيراً إلى أن كييف لديها معلومات تفيد بأن القوات الروسية «استخدمت قنابل فوسفورية ضد أشخاص مسالمين في أوكرانيا».

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