24 مارس , 2022 وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان اليوم الخميس أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس آذار.

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