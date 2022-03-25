24 مارس , 2022
البيت الأبيض (أ ف ب)
أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، في بيان، أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ستفرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياط الذهب الروسي لتجنب التفاف موسكو على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جانب آخر، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن دول مجموعة السبع التي تعقد قمة استثنائية اليوم (الخميس)، في بروكسل حول الحرب في أوكرانيا، «متفقة» على أن «المنظمات الدولية والهيئات المتعددة الأطراف يجب ألا تواصل نشاطاتها في روسيا كأن شيئاً لم يحصل».
وأضاف بيان البيت الأبيض: «من الواضح أن أي صفقة تشمل الذهب وتتعلق بالبنك المركزي الروسي، مشمولة بالعقوبات الحالية».
وقال مسؤول أميركي كبير: «نريد القضاء على كل الإمكانات المتاحة لروسيا لاستخدام ذهبها لدعم عملتها» الروبل. وأضاف للصحافيين أن موسكو لديها مخزون «كبير» من الذهب يمثل 20% من الاحتياطات الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: دول الغرب تسعى لمنع روسيا من استخدام الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.