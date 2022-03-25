دولة عربية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

وعن موعد شهر رمضان، قالت دار الافتاء: "يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شعبان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 1 م (يوم الرؤية)".وأضافت "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة)".

وأوضحت أنه "في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10- 25 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1443 هـ فلكيا يوم السبـت 2022 / 4 / 2 م".

