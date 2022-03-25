أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية، مقابل الدولار الأمريكي.
وجاء سعر بيع كل مئة دولار أمريكي بـ 147250 ديناراً، فيما جاء سعر شراء المئة دولار أمريكي بـ 147000 دينار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.