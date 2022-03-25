رونالدو بعد تخطي تركيا بتصفيات كأس العالم: خطوة أولى نحو هدفنا العظيم

وكتب رونالدو عبر حسابه على تويتر: "تم إنجاز الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم، نحو كأس العالم 2022، لم نفز بشيء، ولم يتحقق شيء ".

وأضاف :" علينا أن نواصل العمل بطريقة جادة ومركزة حتى النهاية، مع احترام الخصم ولكننا نؤمن دائمًا بقدراتنا، هيا يا برتغال، لنذهب الى قطر ".