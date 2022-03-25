شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مقدمتها ضمان وصول الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 10 لسنة 2003 أهداف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفى مقدمتها ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 4) لتعدد الهدف من إنشاء الجهاز، نستعرضها علي النحو الاتي :

1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية .

2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

3 - ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون .

4 - ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتي تقرها الدولة .

5 - مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.