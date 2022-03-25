شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب تطلب توفير حماية للمنتجين..وتؤكد: المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، توفير الحماية للمنتجين، وتوفير أكبر الضمانات لهم قائلا " محدش يدفع ايجار بدون تشغيل المكن "، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حالة عدم التشغيل وعدم الجدية تُسحب القطعة فورا.

جاء ذلك خلال استماع وفد برلماني برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمشكلات أصحاب المشروعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بمرغم وبرج العرب بالإسكندرية.

وقال "مرعى"، إن الدولة استجابت لمتطلبات وتوصية لجنة المشروعات بخصوص تحديد القيمة الإيجاري لمشروعات الشباب في المجمعات الصناعية والتي تم تحديدها بعشرين جنيه للمتر شهرياً، متابعا:" التوجه الحالي للدولة في التحول الرقمي لتكون بحق في عصر الدولة الرقمية والحوكمة لبناء الجمهورية الجديدة، خاصة وأن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية.

ويضم وفد اللجنة الذى يزور محافظة الإسكندرية، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنة ، و مصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.

لجنة المشروعات

وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب

جولة لجنة المشروعات

لقاء المستثمرين