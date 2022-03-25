"خزف جداري" للفنان سامي بدوي يرصد أحوال مصر قبل 2010

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض لوحات "خزف جداري" للفنان التشكيلي سامي بدوي، في السادسة مساء غد الجمعة 25 مارس الجارى بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون (أرض الأوبرا المصرية).

يستمر المعرض يوميا حتى 30 مارس من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء ويضم مجموعة من ابداعات سامى بدوى في مجال التصوير الجداري باستخدام خامات الخزف ترصد الأحوال المصرية قبل عام 2010، بالإضافة لأعمال توثق الأحداث المصرية عام 2011 وما بعده لتلقى الضوء على أصالة شعب مصر إلى جانب عدد من اللوحات التى تمثل ذاكرة الأيام وحياة ريف الوطن الجميل وأهله.

من جانبه أوضح "بدوي" أن إقامة مثل هذه المعارض ليس لتقديم وعرض أعمال الفنانين أمام الجمهور فقط؛ ولكن لها دورًا أكبر من هذا وأوسع، فهي بمثابة منابر للتنوير والارتقاء بالوجدان وبالذوق العام، ونشر الثقافة الرفيعة، مشيداً بتنامي الاهتمام بالفن التشكيلي بشكل واضح في السنوات الأخيرة حتى أصبح لدينا، الآن، وعى مجتمعي بأهميته، وأصبحت لدينا كذلك حركة فنية ثرية متنوعة تقدم الكلاسيكي والحديث في هذا المجال، وهي تتزايد كل يوم.

يشار إلى أن الفنان التشكيلي سامي بدوي، عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين، وأقام العديد من المعارض الخاصة، واشترك في الكثير من المعارض العامة، ونفذ الكثير من الأعمال الفنية في مجال التصوير الجداري باستخدام خامات الخزف، ومرسمة الشخصي بقرية الخزف والفخار بمصر القديمة.

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