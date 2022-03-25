فشل ميليشيات الحوثي في تحقيق مكاسب عسكرية في مأرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ 6 ثواني

تتواصل المعارك في اليمن اليوم الجمعة، بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وفي واحدة من أشرس وأوسع محاولاتها الهجومية على محافظة مأرب من عدة محاور، فشلت الميليشيا الحوثية في تحقيق أي مكاسب عسكرية في مسارح العمليات القتالية.

وشهدت الساعات الماضية الجبهات الغربية لمحافظة مأرب امتداداً إلى الجنوب الشرقي معارك عنيفة استخدمت فيها الميليشيا رتلا من العربات المدرعة وأنساق متتالية من عناصرها.

ففي جبهة الكسارة غرب مأرب، حاول الحوثيون وبعد قصف مدفعي مكثف التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنهم أُجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية، مخلفين عناصرهم التي تسللت بين قتيل وأسير.

وقال مصدر عسكري لـ”العربية” و”الحدث” إن الميليشيا قصفت أطراف البلق الغربي والمواقع الممتدة بين صرواح والمشجح لتشتيت دفاعات الجيش الوطني والهجوم من منطقة لعيرف جنوباً، عتادهم المدرع بإسناد مباشر وفاعل من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين في مواقع متفرقة من الجبهتين الغربية والجنوبية.

وتصدت قوات “العمالقة” لمحاولة تسلل حوثية في سائلة ملعاء شرق مديرية حريب. الهجوم ترافق مع تحرك المليشيا من معسكر أم ريش نحو المناطق الصحراوية المفتوحة التي يسيطر عليها الجيش الوطني في معارك تلقى فيها الحوثيون خسائر مادية وبشرية كبيرة بينهم القيادي أبو حرب العماد.