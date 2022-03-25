​مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 مارس 2022 في القاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 25/3/2022، الموافق 22 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:30 صباحًا
أذان الظهر 12:02 مساء
أذان العصر 3:30 مساءً
أذان المغرب 6:08 مساءً
أذان العشاء 7:25 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:07 مساء
موعد أذان العصر 3:35 مساءً
موعد أذان المغرب 6:13 مساءً
موعد أذان العشاء 7:31 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:25 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:58 مساء
موعد أذان العصر 3:26 مساءً
موعد أذان المغرب 6:05 مساءً
موعد أذان العشاء 7:22 مساءً
مواقيت الصلاة في العريش:
موعد أذان الفجر 4:18 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:52 صباحا
موعد أذان العصر 3:20 مساءً
موعد أذان المغرب 5:58 مساءً
موعد أذان العشاء 7:16 مساءً
مواقيت الصلاة في مطروح:
موعد أذان الفجر 4:53 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:25 مساء
موعد أذان العصر 3:53 مساءً
موعد أذان المغرب 6:30 مساءً
موعد أذان العشاء 7:47 مساءً
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:
موعد أذان الفجر 4:37 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:05 مساء
موعد أذان العصر 3:32 مساءً
موعد أذان المغرب 6:11 مساءً
موعد أذان العشاء 7:27 مساءً
مواقيت الصلاة في المنوفية:
موعد أذان الفجر 4:31 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:04 مساء
موعد أذان العصر 3:32 مساءً
موعد أذان المغرب 6:10 مساءً
موعد أذان العشاء 7:27 مساءً
مواقيت الصلاة في السويس:
موعد أذان الفجر 4:25 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحا
موعد أذان العصر 3:25 مساءً
موعد أذان المغرب 6:03 مساءً
موعد أذان العشاء 7:20 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط:
موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 مساء
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:09 مساءً
موعد أذان العشاء 7:23 مساءً
مواقيت الصلاة في طنطا:
موعد أذان الفجر 4:30 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 مساء
موعد أذان العصر 3:31 مساءً
موعد أذان المغرب 6:10 مساءً
موعد أذان العشاء 7:27 مساءً
مواقيت الصلاة في الزقازيق:
موعد أذان الفجر 4:28 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 مساء
موعد أذان العصر 3:29 مساءً
موعد أذان المغرب 6:07 مساءً
موعد أذان العشاء 7:25 مساءً
مواقيت الصلاة في الأقصر:
موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 مساء
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:09 مساءً
موعد أذان العشاء 7:23 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:28 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 6:03 مساءً
موعد أذان العشاء 7:15 مساءً