شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية أقل من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد حدة انتشار المتحور أوميكرون في البلاد.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 339 ألفا و 514 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 11 مليونا و 162 ألفا و 232 إصابة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت البلاد 393 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 14 ألفا و294 وفاة.