عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي وزيلينسكي يبحثان هاتفيا التطورات على الساحة الأوكرانية

الجمعة 25 مارس 2022

الخليج 365

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن زيلينسكي أحاط الرئيس السيسي، بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي، شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي، أكد كذلك متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

وأعرب الرئيس زيلينسكي من جانبه عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.