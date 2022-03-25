​​مدير مشروع الخضر: إنتاج 3 أصناف جديدة وتوفيرها للمزارعين الصيف المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور وهبة الجزار، المشرف على البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، إن البرنامج لديه 3 محاور عمل، أولهم البحث والإنتاج من خلال محاولة إنتاج هجين مصري لكافة محاصيل الخضر والفاكهة، وهو ما يعمل عليه المشروع حتى بلغ إجمالي الهجن 25 هجينًا وحاليًا يتم تسجيل 3 هجن جديدة.

وأضاف الجزار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المحور الثاني يتمثل في شراء هجين "بذور" من الخارج وطرحها بالأسواق وحال نجاحها يتم التعاقد النهائي عليها وضخها في الأسواق لمجابهة غلاء الأسعار، لافتًا إلى نجاح البرنامج في إنتاج 3 أصناف جدد للخيار والطماطم والكوسة.

وأشار إلى التعاقد مع شركة هندية لإنتاج هجين طماطم وآخر خيار صيفي وشتوي، مضيفًا أنه تم الموافقة على الهجن وسيتم تسجيلهم.

وتابع: "المشروع أنتج حتى الآن 5 أصناف هجين طماطم مجففة"، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه مصر في إنتاج هجن الطماطم الفيروس والحرارة، ولذلك تتجلى مشكلة الطماطم في العروة الصيفية".

وأشار الجزار إلى أن البرنامج يسير بوتيرة سريعة، حيث بلغ نسبة تقدمنا في الأجيال المنتجة إلى الجيل الرابع، ونهدف للوصول للجيل السادس، وهي مرحلة الإنتاج النهائي.

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