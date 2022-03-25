شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة "ريزدون زنينغا" على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة ستيفاني وليامز ينصبُّ على إجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بناءً على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية-ليبية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها زنينغا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، حيث ناقشوا الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية، حسب ما أعلنته البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر.

وأوضحت البعثة -في بيان وفق وكالة الأنباء الليبية- أن المشاركين في المحادثات أعربوا عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي، مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.