شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ جديد عابر للقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق "نموذج جديد" من الصاروخ هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات اليوم الخميس، لتعزيز الردع النووي ضد "الإمبريالية الأمريكية".

وكان هذا أول اختبار كامل لصاروخ باليستي عابر للقارات من جانب كوريا الشمالية المسلحة نوويا، منذ عام 2017، وتشير بيانات الرحلة إلى أن الصاروخ حلق على ارتفاع أعلى ولمسافة أطول من أي تجربة سابقة لكوريا الشمالية قبل أن يسقط في البحر غربي اليابان.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم كيم جونج أون أشرف على التجربة بشكل مباشر.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "ظهور السلاح الاستراتيجي الجديد سيجعل العالم كله يدرك بوضوح مدى قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية مرة أخرى".

وقوبلت التجربة الصاروخية بإدانة من زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية صاروخا ضخما، يرتفع فوق عمود من اللهب من مركبة الإطلاق.