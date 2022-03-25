شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تكرم نقيب الإعلاميين لدوره فى ضبط المشهد الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على دوره البارز في ضبط المشهد الإعلامي وإلزام جميع الاعلاميين العمل وفق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء ذلك التكريم للتأكيد على دور النقابة الواضح في السنوات الأخيرة في القضاء على حالة الفوضى الإعلامية التي كانت موجودة والتي بدأت تتلاشي بفضل دور النقابة في التصدي لهذه الخروقات والقضاء على الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي.

وعبر نقيب الإعلاميين عن بالغ سعادته بهذا التكريم الذي يأتي من جامعة مصرية عريقة بحجم جامعة أسيوط، ووجه الشكر لإدارة الجامعة على هذا التكريم ووعد الجميع ببذل قصارى الجهد لتقديم أفضل مستوى من المهنية والاحتراف لكل من يمارس النشاط الإعلامي من مذيعيين ومراسلين ومحرريين ومعدين ومخرجين.