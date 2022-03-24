شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بايدن : يجب طرد روسيا من مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد طرد روسيا من مجموعة العشرين G20 لكن الأمر متروك لبقية الأعضاء.

وأضاف بأنه إذا لم يحدث ذلك فينبغي توجيه دعوة لأوكرانيا لحضور أي اجتماع للمجموعة سوف يناقَش فيه الشأن الأوكراني.

وكان بايدن قد أشار إلى أن مستوى تهديد استخدام روسيا السلاح الكيماوي في أوكرانيا مرتفع ، قائلا :” إنه يعتقد بأنه “تهديد حقيقي”.

وجاء ذلك قبيل مغادرته البيت الأبيض للسفر إلى بروكسل لحضوره 3 قمم اليوم الخميس وهي:( نيتو ، و مجموعة السبع G7، والمجلس الأوروبي).