- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا ببنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ واس
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا في جمهورية بنغلاديش.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني وتقديم العون للمتضررين في مختلف دول العالم.
وأفاد الدحيلان أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خلال عام 2021م مشروعًا لتأمين وتوزيع السلال الغذائية لأقلية الروهينجا والمجتمع المضيف بمنطقة كوكس بازار.
من جانبه؛ أعرب وزير الداخلية البنغلاديشي عن شكره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا ببنجلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.