شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: مسيرات مفخخة انطلقت من أوكرانيا واخترقت أجواء دول أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، أن مسيرات مفخخة انطلقت من أوكرانيا واخترقت أجواء عدة دول أوروبية.

وفي وقت سابق، قال ماكرون، إن عجلة الاقتصاد الروسي توقفت بسبب العقوبات التي فرضناها، مضيفا “سنواصل جهود وقف القتال في أوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، أن الناتو سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع ماكرون : “نعمل على زيادة الدعم لأوكرانيا من دون أن ندخل في مواجهة مباشرة مع روسيا”.

ونوه أننا سنعمل على تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، وسنواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا”.

وأضاف “علينا تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على روسيا”، منوها أن أكبر تحد يواجه دول أوروبا الآن هو التعامل مع اللاجئين من أوكرانيا.