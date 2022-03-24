واشنطن بشأن دعم أوكرانيا بالصواريخ: بدأنا التشاور مع الحلفاء

وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة العسكرية الأمريكية تشارك أي تفاصيل تتعلق بنوايا تزويد كييف بصواريخ مضادة للسفن، قال متحدث باسم البنتاغون بحسب وكالة "تاس": "في هذا الوقت، ليس لدينا ما نضيفه".

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن واشنطن بدأت "التشاور مع الحلفاء بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن".



وشدد على أنه "قد تكون هناك بعض الصعوبات الفنية في تحقيق ذلك. ومع ذلك، فإننا نتشاور مع الحلفاء ونبدأ العمل على ذلك".

بدوره، أشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف مؤخرا إلى أن عسكرة أوكرانيا "تهدد بشكل مباشر الأمن الأوروبي والعالمي".