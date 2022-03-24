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الداخلية تعلن ضبط مقهى يستخدم 'للقمار والرايسز' في الكرخ

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط مقهى يستخدم "للقمار والرايسز" في الكرخ من بغداد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد وبالتعاون مع مفارز جهاز الامن الوطني العراقي ضبطت مفارز الفوج وبناء على موافقات قضائية مقهى يستخدم للعب القمار والرايسز ضمن قاطع مسؤولية الفوج في الكرخ".

 

وأضافت أنه "تم ضبط المواد المستخدمة في ذلك وتسليم صاحب المقهى مع المبرزات الجرمية الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا وفق القانون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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