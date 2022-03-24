شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يتلقى اتصالا من نظيره الأوكراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان.



وقال البيان إن السيسي شدد خلال الاتصال على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدًا دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وفي صعيد آخر التطورات على ساحة الغزو الروسي لأوكرانيا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، بالسماح بدخول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، وانتقدت روسيا لتسببها في وضع إنساني ”مريع“ بعد غزوها لجارتها قبل نحو شهر.