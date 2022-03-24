شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لراجمات صواريخ متعددة للبحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية الأمريكية أقرت صفقة بيع محتملة لأنظمة راجمات الصواريخ المتعددة (إم270) المحدثة للبحرين، وعتاد ومعدات مرتبطة بها، بتكلفة تقديرية تبلغ 176 مليون دولار.



وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، في إفادة إخبارية، إن جهة التعاقد الأساسية في الصفقة المحتملة ستكون شركة لوكهيد مارتن.