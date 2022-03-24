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بلينكن يخطط للقاء محمد بن زايد في المغرب

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير انتوني بلينكن يخطط للقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المغرب خلال جولة سيقوم بها الوزير الأمريكي الأسبوع المقبل لعدد من دول المنطقة.

 

واوضح بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وملف إيران.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في مستهل الجولة، فيما سيلتقي خلال زيارته للمغرب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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