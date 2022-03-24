شكرا لقرائتكم خبر عن أول دراسة تحت قبة الشيوخ عن الزيادة السكانية.. توصيات بإنشاء هيئة للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع القادم مناقشة أول دراسة نيابية عن الزيادة السكانية وحلولها، في ضوء تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي للدراسة ومقدمة من النائبة سهير عبدالسلام.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن المشكلة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ولكونها عاملا سلبيا مباشرا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة.