صور.. محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، وذلك خلال احتفالية بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام محافظة بورسعيد.

وحصلت على المركز الأول: ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، وبالمركز الثاني: عائشة السيد محمد موسى، والثالث: فريدة محمد عبدالشكور مندور، والرابع: سوسن محمود محمود مرسال، والخامس: فوزية مختار حسنين، والسادس: هانم حمدان الشوربجي، والسابع: عوضة مسعد الكتبي، وجاءت بالمركز الثامن: فاطمة محمد شعبان.

وأكد المحافظ على أن عيد الأم يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت ان الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المرأة المصرية كانت ولا تزال وستظل دائمًا صمام الأمان للمجتمع، موجهًا تحية إجلال وتقدير للأم المصرية في يومها.