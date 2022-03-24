الصين تطالب أمريكا بتقديم بيان مقنع حول أنشطتها البيويولوجية العسكرية في أوكرانيا والعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم بيان مقنع حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، وحول العالم، في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث وانج ون بين في مؤتمر صحفي يومي، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "المجتمع الدولي لديه مخاوف كبرى بشأن هدف الأبحاث الأمريكية التي تتم في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بأبحاث خطيرة، ممنوعة داخلها، في منشآتها خارج البلاد.

وأوضح المتحدث أن الجانب الأمريكي لا يمكنه التزام الصمت أو المراوغة ببساطة من خلال الادعاء بأن التقارير ذات الصلة هي "معلومات مضللة".

وقال وانج إن أفضل طريقة يثبت بها الجانب الأمريكي براءته هي "فتح أبوابه والسماح للمجتمع الدولي بالفحص"، ودعا الولايات المتحدة إلى أن تكون صريحة فيما يتعلق بأنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا وباقي أنحاء العالم، والتوقف عن عرقلة وضع بروتوكول التحقق باتفاقية الأسلحة البيولوجية.