أسعار النفط تسجّل تراجعًا طفيفًا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 41 ثانية

سجّلت أسعار النفط الخام تراجعا بنسبة اثنين بالمئة اليوم الخميس، بعدما أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة لمقاطعة النفط الروسي، وبعد تقرير عن استئناف الصادرات جزئيا من مرفأ خط أنابيب بحر قزوين من قازاخستان.

ويتوقّع أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة على مدى يومين، بدأت الخميس، على شراء الغاز الطبيعي بشكل مشترك، مع سعيهم لخفض الاعتماد على الوقود الروسي، وقال البعض إنهم لن يمتثلوا لطلب روسيا شراء النفط والغاز بالروبل.

لكن دول الاتحاد تشهد انقسامًا بشأن فرض عقوبات مباشرة على النفط والغاز الروسيين، وهي خطوة اتخذتها بالفعل الولايات المتحدة.

الى ذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.57 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 119.03 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.59 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 112.34 دولار للبرميل.

كان الخامان القياسيان قد أغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ الثامن من آذار.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة أن صادرات النفط الخام عبر خط أنابيب بحر قزوين ستستأنف جزئيا من مرفأ على البحر الأسود اليوم الخميس. كانت صادرات النفط الخام من خط الأنابيب التابع لقازاخستان قد توقفت تماما عن العمل بسبب أضرار ناجمة عن عاصفة.

وحصلت أسعار النفط على بعض الدعم من انخفاض مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ أيار 2002.