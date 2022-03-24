وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي يتحقّق اذا اعتمدت واشنطن نهجًا عمليًا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

لا تزال كل من ايران والقوى العالمية تتبادل الاتهامات بشأن تعطيل المفاوضات أمام الوصول الى الاتفاق النووي.

إذ اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس أنّ إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى العالمية يمكن أن يتحقق على المدى القصير إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجا عمليا في مفاوضات فيينا.

كلام اللهيان جاء خلال مؤتمر صحافي في بيروت، قال فيه: “إذا كانت الولايات المتحدة برغماتية.. يمكن التوصل لاتفاق نووي في المدى القريب” مشيرا إلى أن مسألة رفع العقوبات عن بلاده لم تتم تسويتها بالكامل بعد.

ورأى انه “بدلا من تضييع الوقت بالتلاعب بالكلمات والوقت، يتعين على الولايات المتحدة أن تتبع الطريق الصحيح وتتصرف بشكل عملي. نحن مستعدون لاتفاق جيد وقوي ومستقر ولكن ليس على حساب خطوطنا الحمراء”.

يذكر أن المحادثات كانت قد اقتربت من التوصل لاتفاق قبل أن تطرح روسيا مطالب من الولايات المتحدة في الدقائق الأخيرة، وأصرت على الحصول على ضمانات بألا تضر العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا بتجارتها مع إيران.

وخلال زيارة لدمشق أمس الأربعاء قال أمير عبد اللهيان إن بلاده والقوى العالمية أقرب من أي وقت مضى للتوصل لاتفاق في فيينا.

غير أنّ مسؤولين أمريكيين أبدوا حذرا أكبر في تقييمهم لمساعي إحياء الاتفاق الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أكد بدوره، أن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدما في محادثات إيران النووية لكن لا تزال هناك مشكلات قائمة ومن غير الواضح إن كانت ستحل.