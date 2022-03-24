أكثر من 6 مليار دولار.. سويسرا تجمّد أصولًا لأثرياء روس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 7:16 مساءً

جمّدت السلطات السويسرية حوالي ٥.٧٥ مليار فرنك سويسري، اي ما يساوي ٦.١٧ مليار دولار، قيمة أصول روسية مشمولة بالعقوبات، ويرجح ان يرتفع هذا الرقم، وفق ما قال مسؤول حكومي الخميس.

في السياق، قال “اروين بولينغر” وهو مسؤول كبير في قسم الشؤون الاقتصادية في سويسرا: ” للمرة الأولى، أستطيع ان أبلغكم بكمية الأموال المجمدة.. حتى هذا التاريخ، أبلغ مكتب الشؤون الاقتصادية بمبالغ وأصول بمجموع ٥.٧٥ مليار فرنك سويسري”.

وفي مؤتمر صحافي في “برن”،اشار الى ان هذه الاصول المجمدة تشمل أملاكا عقارية في الكانتونات، عملت كمنتجعات سياحية.

وكان مكتب الشؤون الاقتصادية المعروف ب “seco”، قد رفض تقدير مدى الاصول المجمّدة، او المحتمل ان تتعرض للعقوبات، منذ ان بدأت “الدولة المحايدة” تتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

الى ذلك، أوضح “بولينغر” أن الرقم المذكور ٥ بليون فرنك هو موقت، اذ ان التقارير القادمة والاضافات المحتملة على لائحة الاتحاد الاوروبي، والتي ستعتمدها سويسرا بدورها، ستؤدي الى ارتفاع هذا الرقم في المستقبل.

وكان الرئيس الاوكراني فولوديمير زلنسكي قد ضاعف الضغط على سويسرا -الوجهة الشهيرة للنخب الروسية وخزنة الثرورة الروسية- في سبيل تجميد أصول مئات الروس الذين طالتهم العقوبات.

كما يشير لوبي المصارف السويسرية الى ان البنوك في سويسرا تحتوي على ما يقارب ٢١٢ بليون دولار من الثروة الروسية. وواجهت seco انتقادات لعدم جهوزيتها لتحمل التقارير التي أغرقت الوكالة.

في هذا السياق، قال “بولينغر”: ” لا يمكننا ان نجمع المواد من كل قسم حكومي. الامر هنا مشابه لزحمة السير على الطرقات.. هناك قوانين ينبغي اتباعها، حتى من دون وجود عناصر الشرطة على أشارات السير”.