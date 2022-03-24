روسيا تراجعت على حدود مدينة كييف

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وأضاف المسؤول «إن القوات الروسية لم تقترب من وسط مدينة كييف على طول هذا الخط. ولا تزال على بعد 20-15 كلم من وسط مدينة كييف إلى الشمال الغربي».
وأعلن المسؤول، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن روسيا كثفت من هجماتها في شرق أوكرانيا.
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