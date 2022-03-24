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روسيا تراجعت على حدود مدينة كييف

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير «إن القوات الروسية تبعد حوالي 55 كلم عن وسط مدينة كييف إلى الشرق، بزيادة تتراوح بين 25 و35 كلم مقارنة بنفس الموقع أمس.

وأضاف المسؤول «إن القوات الروسية لم تقترب من وسط مدينة كييف على طول هذا الخط. ولا تزال على بعد 20-15 كلم من وسط مدينة كييف إلى الشمال الغربي».

وأعلن المسؤول، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن روسيا كثفت من هجماتها في شرق أوكرانيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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