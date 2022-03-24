شكرا لقرائتكم خبر روسيا تراجعت على حدود مدينة كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير «إن القوات الروسية تبعد حوالي 55 كلم عن وسط مدينة كييف إلى الشرق، بزيادة تتراوح بين 25 و35 كلم مقارنة بنفس الموقع أمس.

وأضاف المسؤول «إن القوات الروسية لم تقترب من وسط مدينة كييف على طول هذا الخط. ولا تزال على بعد 20-15 كلم من وسط مدينة كييف إلى الشمال الغربي».

وأعلن المسؤول، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أن روسيا كثفت من هجماتها في شرق أوكرانيا.