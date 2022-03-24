ناسا: لن نوقف التعاون مع روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون، أن الولايات المتحدة وروسيا تواصلان العمل معا في محطة الفضاء الدولية على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال نيلسون في مؤتمر صحفي «إن العلاقة المهنية بين رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية وفي مراقبة المهمة في كل من هيوستن وتكساس وموسكو مستمرة دون تغيير.



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