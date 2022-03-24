عملية جراحية سعودية نادرة تنقذ مريضا يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي بقيادة الدكتور رحيم غول، حياة مريض يبلغ من العمر (66 عاما) يعاني من انسداد مزمن للشريان التاجي الأيمن في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، بعد إجراء عملية قسطرة علاجية نادرة ومعقدة عبر الشرايين الفرعية من الناحية اليسرى المغذية للشريان الأيمن، بالتعاون مع مركز نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب. وتعد تقنية Retrograde المستخدمة في العملية من التقنيات الحديثة المعقدة لكلفتها الكبيرة ونوعية المستلزمات المستخدمة، وشارك في العملية طاقم القسطرة بمركز نبض الحياة بمشاركة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية الدكتور طيب بافضل. وثمن مركز نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحة القلب تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة لعلاج مثل هذه الحالات المرضية الصعبة، وتقديمه مختلف أشكال العون للمصابين في اليمن. يذكر أن المركز أجرى 19 عملية قلب مفتوح و49 عملية قسطرة علاجية خلال الفترة من 12 إلى 19 مارس الحالي، تكللت جميعها بالنجاح في مدينة المكلا بحضرموت.

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