16 قتيلا في هجوم إرهابي بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقى ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم، بينهم عضو بالبرلمان، وأصيب 20 آخرون أمس الأول الأربعاء عندما فجر انتحاريون متفجرات في مدينة بلدوين بوسط الصومال.

وقال المتحدث باسم الشركة حسن ديسوي «إن النائبة أمينة محمد، التي كانت في بلدوين للدفاع عن مقعدها في الانتخابات المقبلة، كانت ضمن القتلى، بالإضافة لساسة آخرين وأفراد من قوات الأمن».

ووفقا للتقارير، استهدف الانتحاري الأول أمينة محمد، وبعدها بدقائق استهدف إرهابي ثاني يقود سيارة مركبات عسكرية تحمل ضحايا الانفجار الأول.

وأعلنت حركة الشباب عن مسؤوليتها عن الانفجار عبر إذاعتها الأندلس.