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إسرائيليون يحرقون أجزاء من مسجد جنوب نابلس

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مسؤول محلي فلسطيني بإحراق مستوطنين أمس أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين، جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس المجلس القروي زيد رمضان قوله «إن مستوطنين تسللوا إلى القرية، وألقوا مادة سريعة الاشتعال على مدخل مسجد عباد الرحمن ما أدى لحدوث أضرار في سجاده».

وأضاف «إن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد».

بدوره، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المساجد في المنطقة الممتدة من شمال رام الله إلى جنوب نابلس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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