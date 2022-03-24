إسرائيليون يحرقون أجزاء من مسجد جنوب نابلس

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس المجلس القروي زيد رمضان قوله «إن مستوطنين تسللوا إلى القرية، وألقوا مادة سريعة الاشتعال على مدخل مسجد عباد الرحمن ما أدى لحدوث أضرار في سجاده».
وأضاف «إن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد».
بدوره، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المساجد في المنطقة الممتدة من شمال رام الله إلى جنوب نابلس.
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