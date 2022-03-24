وفد "صحة النواب" يزور مستشفى شفاء الأورمان صعيد بلا سرطان بمدينة طيبة الجديدة

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، مركز طب أسرة منشأة العماري بمحافظة الأقصر.

واستقبل الوفد البرلماني الدكتور أحمد حماد، رئيس الرعاية الأولية بالوحدة الذي قام باصطحاب الوفد في جولة تفقدية للمركز، والذي يحتوي على 3 طوابق تشمل الطوارئ وقسم الأشعة والتطعيمات بجانب العيادات الداخلية المتخصصة.

كما تفقد الوفد مستشفي شفاء الأورمان بمدينه طيبه الجديدة، واستقبله الدكتور عمرو عادل نائب المدير الطبي لمستشفى شفاء الأورمان واصطحب الوفد في جولة تفقدية داخل المستشفي التي تحتوي علي3 طوابق .

يذكر أن وفدا برلمانيا من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة لمحافظة الأقصر لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر والوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام حيث تفقد الوفد أمس مبنى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة والدكتور کریم بدر امين سر اللجنة والدكتورة سهير عبد الحميد والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة راوية مختار الدكتورة إيرين سعد والدكتور محمود عزب.