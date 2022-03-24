شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر لـ"صحة النواب": 13.5 مليار جنيه تكلفة المنظومة الصحية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفدا برلمانيا من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة على هامش زيارة اللجنة لتفقد المستشفيات فى مراكز محافظة الأقصر والوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات بالمحافظة.

وأكد ألهم للوفد البرلمانى، أن منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة مطمئنة للغاية، بدعم القيادة السياسية، قائلا:" لدينا بنية تحتية متميزة، تكلفت قرابة 13 مليار ونصف جنيه، حيث يوجد 5 مستشفيات و59 ومركز طبي، يعمل منها 32 وحدة ومركز طبي، بها كافة التخصصات.

وأشار المحافظ إلى أن هناك لقاء شهريا للهيئات الثلاث التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد، لبحث سير المنظومة الطبية، وتلافى المشكلات التى قد تحدث، مؤكدا أن هناك مليون و100 ألف مواطن مسجلين فى المنظومة من أصل مليون و 600 ألف مواطن عدد سكان المحافظة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، بأداء المنظومة الصحية في الأقصر، التي هى محل اهتمام القيادة السياسية، مؤكدا أن هدف الزيارة هو التعرف على سير العمل في المستشفيات والمراكز الطبية على أرض الواقع، من خلال تقرير سيقدم للحكومة يرصد الايجابيات و السلبيات في المنظومة، بهدف الوصول للرضا الكامل لدى المواطن، وان تصبح المنظومة متكاملة من كافة الاتجاهات، مؤكدا أن الاقصر لديها ميزة يمكن أن تستغل وهى السياحة العلاجية التي نستهدف تجذب السائحين.