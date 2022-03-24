شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ألغام أوكرانية تنفجر في كاسحة روسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطعاً لجنود روس ينظفون الألغام التي تبطئ تقدم الجيش الروسي، من المناطق حول مدينة خيرسون الأوكرانية.
وظهر في الفيديو جنود يتعاملون مع قنابل، تم دفنها تحت الأرض، حيث أبطلوا مفعول البعض بينما قاموا بتفجير البعض الآخر.
كما ظهر في الفيديو الاعتماد على كاسحة ألغام برية، وهي مركبة حديدية ضخمة لا تؤثر فيها المتفجرات.
وتقوم الكاسحة بتخطي الألغام التي تنفجر فيها لكن دون أن يصيبها أي أضرار بل تُكمل سيرها بعد أن ينفجر اللغم أسفلها.
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