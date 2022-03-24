شكرا لقرائتكم خبر عن جهازك الأندرويد بطيء ومزعج.. 5 خطوات بسيطة وناجزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
جهازك يعمل ببطء شديد يتأخر في التنفيذ، تستغرق الاستجابة وقتا طويلا؛ فلكي تتمكن من تسريع أداء جهازك الأندرويد البطيء، حاول تنفيذ الخطوات التالية:
1 ـ تحقق من إعدادات الاتصال والشبكة.
وفي حال استمرار مشاكل الاتصال بالإنترنت، يُرجى التواصل مع مشرف الشبكة أو مزوّد خدمة الإنترنت أو مشغل شبكة الجوال.
2 ـ إعادة تشغيل الهاتف؛ والتحقق من تحديثات Android
3 ـ التحقق من مساحة التخزين وإخلاء مساحة
4 ـ التحقّق للبحث عن تحديثات للتطبيقات، من ثم إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها.
وفي النهاية:
5 ـ يمكنك إعادة ضبط هاتفك حسب إعدادات المصنع.
ملاحظة مهمة: بعد كل خطوة، من الخطوات الآتية، أعد تشغيل الهاتف لمعرفة ما إذا تم إصلاح المشكلة.
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