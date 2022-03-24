شكرا لقرائتكم خبر عن جهازك الأندرويد بطيء ومزعج.. 5 خطوات بسيطة وناجزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

جهازك يعمل ببطء شديد يتأخر في التنفيذ، تستغرق الاستجابة وقتا طويلا؛ فلكي تتمكن من تسريع أداء جهازك الأندرويد البطيء، حاول تنفيذ الخطوات التالية:

1 ـ تحقق من إعدادات الاتصال والشبكة.

وفي حال استمرار مشاكل الاتصال بالإنترنت، يُرجى التواصل مع مشرف الشبكة أو مزوّد خدمة الإنترنت أو مشغل شبكة الجوال.

2 ـ إعادة تشغيل الهاتف؛ والتحقق من تحديثات Android

3 ـ التحقق من مساحة التخزين وإخلاء مساحة

4 ـ التحقّق للبحث عن تحديثات للتطبيقات، من ثم إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها.

وفي النهاية:

5 ـ يمكنك إعادة ضبط هاتفك حسب إعدادات المصنع.

ملاحظة مهمة: بعد كل خطوة، من الخطوات الآتية، أعد تشغيل الهاتف لمعرفة ما إذا تم إصلاح المشكلة.