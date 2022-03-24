شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة عاجلة من «مجموعة الدول 7 » للبلدان المنتجة للغاز والنفط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت مجموعة الدول الـ7 روسيا من مغبة استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأعرب قادة مجموعة الدول الـ7 عن استعدادهم لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

ودعت الدول المنتجة للغاز والنفط إلى التصرف بمسؤولية وتزويد الأسواق العالمية بالمزيد من الطاقة.

وكان قادة حلف شما الأطلسي الناتو قد أعلنوا، مساء اليوم، الاتفاق على تعزيز الدفاعات العسكرية في منطقة شرق أوروبا، ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال قادة الحلف، في بيان مشترك، ردا على الأفعال الروسية، قررنا تفعيل خطط الدفاع لحلف الناتو، مع الاتفاق على نشر عناصر من قوة الرد التابعة للحلف، ونشر 40 ألف من القوات على الحدود الشرقية، وفقا لصحيفة “ذا جارديان” البريطانية.

وأضاف بيان حلف الناتو “أنه تقرر كذلك نشر أصول جوية وبحرية كبيرة، تحت القيادة المباشرة لحلف الناتو بدعم من الحلفاء”.