شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية الأمم المتحدة" تصوت بأغلبية ساحقة ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب ما يقرب من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بوصول المساعدات للمدنيين وحمايتهم في أوكرانيا وانتقدوا روسيا لتسببها في وضع إنساني "مروع" بعد أن غزت جارتها قبل شهر.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا بالتنديد بروسيا بأغلبية ساحقة بسبب ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" تقول إنها تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما أطلق عليه بحرب روسيا "العبثية".

وأيد القرار الذي صاغته أوكرانيا وحلفاؤها 140 صوتا مقابل اعتراض خمسة، وهي روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وروسيا البيضاء، بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت، من بينها الصين.

كانت أوكرانيا وحلفاؤها يتطلعون إلى مضاهاة أو زيادة عدد الأصوات التي أيدت قرار الجمعية العامة الصادر في الثاني من مارس والذي استنكر "العدوان" الروسي وطالب موسكو بسحب قواتها. وحصل ذلك القرار على تأييد 141 صوتا فيما اعترضت الدول الخمس نفسها على القرار وامتنعت 35 دولةعن التصويت، من بينها الصين أيضا.