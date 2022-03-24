شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفائه عن الأنظار أسبوعين.. ظهور وزير الدفاع الروسي «شويجو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لفترة وجيزة في وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس ضمن اجتماع لكبار المسؤولين بعد اختفائه عن الأنظار منذ نحو أسبوعين خلال غزو أوكرانيا.

ويشرف شويجو، وهو حليف مقرب للرئيس فلاديمير بوتين، على الغزو الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة"، لكن الوزير لم يظهر على الملأ منذ 11 مارس مما أثار تكهنات حول مكان وجوده.

وظهر شويجو (66 عاما) اليوم الخميس على جزء من شاشة التلفزيون يظهر فيه كبار المسؤولين بينما ظهر بوتين في الجزء الآخر متحدثا إلى مجلس الأمن القومي الروسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وذلك في لقطات بثتها وكالة الإعلام الروسية.