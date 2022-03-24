إسرائيل تعلن إحباط أكبر محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إحباط أكبر عملية تهريب للأسلحة والمخدرات عبر الحدود الشمالية مع لبنان.



وقالت الشرطة، في بيان صحفي، إنه ”تم اعتقال ثلاثة أشخاص من قرية ”طوبا زنغرية“، بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات“، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري.

وأوضح البيان، أنه تم العثور بحوزة المعتقلين على 61 قطعة سلاح، ومخدرات بملايين الشواكل، فيما وصف الموقع العبري العملية بأنها أكبر عملية تهريب في تاريخ إسرائيل.

وأضاف البيان: ”بين الأسلحة 58 مسدس، وثلاثة بنادق من نوع إم 16، إضافة إلى نصف كيلو غرام من المخدرات تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون شيكل (أكثر من مليون دولار أمريكي)“.