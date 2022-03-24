داخل غرفتها.. المؤبد لفلاح مُدان بهتك عرض طفلة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على فلاح؛ بعد إدانته بهتك عرض طفلة مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات نيابة مركز العدوة، في القضية رقم 9179 لسنة 2021 جنايات مركز العدوة والمقيدة برقم 1419/2021 كلي نيابات شمال المنيا، أنه في يوم 15 أكتوبر الماضي قام "ر.ع. م" 51 عامًا، فلاح بهتك عرض المجني عليها الطفلة "س.ح" والتي لم تبلغ من العمر 18عامًا ميلاديًا، وكان ذلك بالقوة والتهديد باستغلال صورها، وأثناء تواجدها دخل خفية واستخدم الإكراه كوسيلة لعرقلة وتعطيل مقاومتها قاصدا هتك عرضها، وارتكب أفعالًا مخلة بالحياء مع المجني عليها وكان ذلك في غير العلانية.

بسؤال "ي.خ.م" 29 عامًا، ربة منزل، "والدة المجني عليها" قالت إن المتهم تعدى على ابنتها جنسيا كرهًا عنها قاصدًا من ذلك هتك عرضها وترك ذلك الإكراه آثار إصابة بالمجني عليها.

وشهد الطفل "م. ح. ع" 12 عامًا شقيق المجني عليها، أنه أثناء القرب من الغرفة محل الواقعة شاهد المتهم مكبلًا شقيقته من رقبتها وملاصق جسده بجسدها.

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة، وهتك المتهم عرض المجني عليها، بأن دلف إلى مكان تواجدها بمفردها وما أن ظفر بها حتى قام بإطالة يده على مواطن عفتها وعورتها وملامسة جسدها قاصدًا هتك عرض المجني عليها.

وأفاد تقرير إدارة الطفولة والأمومة، أن الطفلة تعرضت للخطر، وأن الواقعة نتجت عنها أضرار نفسية وجسدية سيئة للطفلة، بينما ذكر تقرير مصلحة الطب الشرعي بالكشف الطبي على المجني عليها بأن غشاء البكارة سليم، ووجد إصابتها بالرقبة نتيجة ضغط يد المتهم عليها.