صور.. إجراء القرعة العلنية لشغل الوحدات التجارية في "ممشى أهل سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار شاغلي الوحدات التجارية بـ "ممشى أهل سوهاج"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور جميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

وأجريت القرعة على 9 وحدات تجارية لأنشطة مختلفة بينهم وحدة مخصصة لذوي الإعاقة، وبلغ عدد المتقدمين وفقا للإعلان الذي جرى نشره من قبل 58 طلب، ويضم كل طلب فردين أو ثلاثة، منها 54 طلب انطبقت عليهم الشروط منها اثنين من ذوي الهمم، وقد جرى اختيار أحد المتقدمين لسحب القرعة، وجرى سحب فائز أساسي وآخر احتياطي لكل وحدة.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين بالوحدات، مؤكدًا لمن لم يحالفهم الحظ أن هناك فرص أخرى قادمة، مشددًا على ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الوحدات تحقيق مصلحة الجميع من توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى توفير خدمة متميزة بأسعار مناسبة للمواطنين من رواد الكورنيش الشرقي.