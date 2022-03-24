صور.. 2100 فرقة للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، تستهدف 838 ألف و929 طفلًا في الإسكندرية.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا ترأسه الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة خلال الفترة من 27 حتى 30 مارس الجاري، بهدف تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأضاف أنه من جرى تجهيز 2109 فرقة تطعيم بواقع 1523 فرقة متحركة و586 فرقة ثابتة تتواجد بجميع المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق المتحركة تجوب المنازل، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي ومواقف السيارات والأتوبيسات ودور رياض الأطفال، وجميع أماكن التجمعات.

ومن جانبها، أكدت جاكلين عازر، نائب المحافظ، على ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية تطعيم شلل الأطفال خاصة في القري والأماكن النائية، مشيرة إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من تلك الحملة التي تأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتوفير صحة وحياة أفضل لأطفالنا.

ووجهت عازر، مسئولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومي والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات فورًا.