الارشيف / اخبار العالم

دخل الضريح بالـ"الطبول والدفوف".. القبض على "عريس الغنايم" في أسيوط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط القبض على المتهم في واقعة دخول أحد الأضرحة في مركز الغنايم مصطحبين آلات موسيقية "طبول".

بداية الواقعة كانت بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه أحد الأشخاص يدخل إلى ضريح في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وبصحبته بعض الأشخاص يحملون "الطبول".

تبين من التحريات الأولية لأجهزة الأمن أن المتهم عريس، ودخل إلى الضريح، بعد عقد قرانه من أجل "التبرك بصاحبه" لكون العريس أحد أحفاد صاحب الضريح.

ألقى القبض على العريس، وحرر المحضر القانوني اللازم للعرض على جهات التحقيق المختصة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا