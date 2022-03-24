دخل الضريح بالـ"الطبول والدفوف".. القبض على "عريس الغنايم" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط القبض على المتهم في واقعة دخول أحد الأضرحة في مركز الغنايم مصطحبين آلات موسيقية "طبول".

بداية الواقعة كانت بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه أحد الأشخاص يدخل إلى ضريح في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وبصحبته بعض الأشخاص يحملون "الطبول".

تبين من التحريات الأولية لأجهزة الأمن أن المتهم عريس، ودخل إلى الضريح، بعد عقد قرانه من أجل "التبرك بصاحبه" لكون العريس أحد أحفاد صاحب الضريح.

ألقى القبض على العريس، وحرر المحضر القانوني اللازم للعرض على جهات التحقيق المختصة.