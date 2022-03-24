أوكرانيا.. 6 قتلى و15 جريحا في قصف روسي على خاركيف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أعلن الحاكم المحلي لمدينة خاركيف، مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة 15 آخرين الخميس في قصف روسي على المدينة في شمال شرق أوكرانيا.

وكتب أوليغ سينييغوبوف على تيلغرام “بحسب معلومات أولية، قتل ستة مدنيين وأصيب 15 آخرون وادخلوا المستشفيات” موضحا ان القصف طال مكتب بريد كان سكان محليون يتلقون مساعدات إنسانية قربه.

وتقع خاركيف، ثاني مدن البلاد مع نحو 1,5 مليون نسمة قبل الحرب، على مسافة حوالى أربعين كيلومترا من الحدود مع روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف أنه منذ بداية الغزو نهاية شباط/فبراير، تعرّضت المدينة لقصف روسي شديد دمّر حوالى ألف مبنى فيها معظمها مبانٍ سكنية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس إن ما لا يقل عن 1035 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 1650 آخرون خلال شهر واحد منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف في بيان أن 90 طفلا بين القتلى، مضيفا أنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير بسبب التأخير في الإبلاغ عن سقوط الضحايا في المناطق التي تشهد أعمالا عدائية شديدة، ومنها مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان منفصل إن 4.3 مليون طفل، أي أكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والبالغ عددهم 7.5 مليون طفل، شُردوا وإن منهم أكثر من 1.8 مليون فروا إلى الخارج.